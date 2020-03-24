Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом опубликовала график чартерных рейсов из-за рубежа для эвакуации граждан Узбекистана. Рейсы организуются по поручению президента Шавката Мирзиёева.

24−27 марта из Москвы (Россия) ежедневно будет выполняться по 1 рейсу (всего — 4), вылет — в 17:00 по местному времени.

24 и 27 марта из Стамбула (Турция) организуется 2 рейса, вылет — в 23:00 по местному времени.

29 марта из Сеула (Южная Корея) также будет совершен рейс, время вылета уточняется.

Чартерные рейсы также будут выполнены на следующей неделе из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула и Дубая (ОАЭ).

Граждан Узбекистана, которые из-за ограничений авиасообщения не смогли вернуться на родину, призвали проявить терпение в связи с тем, что члены экипажей самолетов после выполнения рейсов помещаются под карантин.

Все граждане после возвращения в Узбекистан будут размещены на 14-дневный карантин в санаториях и других учреждениях в разных регионах страны.