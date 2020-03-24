Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало статистические данные о пациентах с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в стране подтверждена у 49 человек. Из них 19 мужчин и 30 женщин.

Среди больных от 0 до 9 лет — 4 человека, от 10 до 19 лет — 1, от 20 до 40 лет — 27, от 40 до 50 лет — 7, от 50 до 59 лет — 4, а от 60 до 70 лет — 6 человек.

Состояние 11 больных средней тяжести, из них 5 имеют хронические заболевания, отметил Минздрав, напомнив, что проводит вместе с другими госорганами эпидемиологическое расследование и принимает профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса.