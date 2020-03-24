Девелопер First Development Group (FDG) запустил прямые трансляции в Facebook и Instagram, которые проходят ежедневно в 17:00 кроме субботы и воскресенья, чтобы люди могли получать информацию без посещения офисов продаж.

Зачем это нужно

В связи со вспышкой коронавируса рекомендуется больше времени проводить дома и свести к минимуму социальные контакты. Это значит, что у людей появляется больше свободного времени, которое можно использовать с умом. Например, начать подбор квартиры. Поиск достойного жилья требует много времени и сил, которые сложно найти в привычном рабочем графике.

Изначально мысль об онлайн-консультациях кажется слишком необычной, ведь в продажах важно живое общение. Однако компания хотела помочь людям реже выходить из дома, поэтому решила попробовать. Первый эфир был запущен 16 марта, без анонса и рекламы. Трансляция собрала 200 человек, а в течение следующих 24 часов ее посмотрели еще 800 пользователей. Около 50 участников задавали вопросы в онлайн-режиме, еще 20 потом обратились в личные сообщения.





Как это работает

Каждый день в 17:00 менеджеры отдела продаж First Development Group выходят в прямой эфир в Facebook и Instagram. Разговор ведется на двух языках: узбекском и русском в зависимости от того, на каком языке задан вопрос. На случай, если понадобится показать планировку или визуализацию проекта, под рукой у ведущего эфира лежат брошюры и буклеты. Эти же графические материалы он высылает по запросу в личные сообщения.

Недельная практика показала, что вопросы на оффлайн- и онлайн-встречах одинаковы. Чаще всего спрашивают о том, какие варианты квартир есть, какой площади и планировки, сколько стоит квадратный метр, есть ли рассрочка, скидка или покупка в ипотеку, какова история FDG.

Первые результаты

Практика онлайн-консультирования получила позитивный отклик у первых участников. Люди говорили: «Теперь можно не опасаться, что кто-то рядом закашляется».

Новый формат расширил возможности коммуникации. К эфиру могут подключаться пользователи, находящиеся в другом городе или за рубежом. Также онлайн-консультации придутся по душе людям, которые не любят прямое общение. Они присоединяются к эфиру и слушают ответы на вопросы, заданные другими участниками.

При обычной схеме коммуникации человек приезжал в офис продаж First Development Group, где менеджер рассказывал ему о квартирах и отвечал на возникшие вопросы. Также работает колл-центр, консультирующий по вопросам покупки недвижимости. Теперь добавились прямые эфиры, которые дают живую картинку. Каждый может составить собственное впечатление о девелопере, посмотреть, как выглядит офис и сотрудники компании, не выходя из дома.





Планы на будущее

Специалисты FDG собираются сделать практику онлайн-консультирования постоянной. В планах у девелопера полезные эфиры с сотрудниками других отделов, трансляции со строительных площадок и жилых комплексов. Также ведется работа над запуском трансляций из шоурумов, чтобы зрители на месте могли прикинуть варианты планировки и организации пространства.

Компания продолжит работать над разнообразием контента. Руководители проектов будут рассказывать о концепциях жилых комплексов FDG, архитекторы — показывать оригинальные решения, призванные сделать жизнь комфортнее, строители — давать информацию об используемых материалах.

Если нужно увидеть конкретного специалиста или предложить другое время для проведения эфиров, то можно написать в FDG. Компания всегда открыта к предложениям.

Прямые эфиры от First Development Group проходят ежедневно в 17:00 в Facebook и Instagram.

Call-центр: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

Telegram: t.me/fdguz

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