В 2020 году глобальную экономику ожидает рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса в 2008 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз мирового роста: на 2020 год он отрицателен, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса», — говорится в заявлении главы МВФ.

По ее словам, в фонде ожидают восстановление экономики в 2021 году, но оно будет зависеть от сдерживания пандемии и укрепления систем здравоохранения. «Чем скорее прекратится распространение вируса, тем быстрее и динамичнее будет восстановление», — подчеркнула Георгиева.

Она обратила внимание на то, что страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями из-за пандемии COVID-19.

«Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые странами меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на внутренней экономической активности. С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долларов США, — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю», — сообщила глава фонда.

Георгиева отметила, что МВФ увеличивает объем экстренного финансирования, а также готов задействовать весь свой кредитный потенциал в 1 трлн долларов.