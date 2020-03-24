В период, когда многие перешли на работу из дома и стараются реже выходить на улицу, встал главный вопрос: «Как обеспечить себе и семье все необходимые продукты и товары?». Решением стали покупки в интернет-магазинах.

Почему же стоит закупаться именно в интернет-магазине Arba.uz?

У Arba.uz свой склад

Товар попадает к покупателю не с полки магазина, а непосредственно от поставщика. Сервис жестко следит за качеством всех продуктов питания, что поступают на склад: срок годности, условия хранения. Потребитель получает только свежие и качественные продукты.

Широкий ассортимент и удобство в выборе

На виртуальных полках магазина есть все, что нужно: продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия и одноразовые лицевые маски. Все товары и продукты питания находятся в соответствующих разделах, с описанием и указанием цен к каждой единице. А в корзине покупателя будет указан список и сумма заказа, который можно отрегулировать самостоятельно, убрав или добавив товар.





Доставка на дом

Необходимо купить продукты на несколько дней, стиральный порошок, бумажные салфетки, хлеб? Даже для владельцев автомобилей такой шопинг окажется не самым легким.

Сервис Arba.uz бережет силы, здоровье и время своих покупателей. Им не придется стоять на кассе в очереди и нести тяжелые пакеты. Курьеры доставят все по указанному адресу и в назначенное время. Все доставщики работают в масках и перчатках. К тому же, при заказе товаров на сумму от 150 тысяч сумов действует бесплатная доставка.

Любая форма оплаты

Оплата товаров производится за наличный и безналичный расчет. Также можно рассчитаться с помощью платежной онлайн-системы CLICK и даже валютными картами Visa и Mastercard.





Сервис и забота о каждом клиенте

На сайте Arba.uz можно выбрать все необходимые товары и получить в указанный срок.

«Arba.uz — Ваш надежный помощник в нужных покупках».

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