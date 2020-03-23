В Ташкенте из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена работа всего общественного транспорта. Жители и гости столицы вынуждены прибегать к услугами такси. Лицензированные такси должны быть дезинфицированы.

Во всех регионах Узбекистана закрыты развлекательные объекты и пункты общепита (кроме служб доставки блюд). Жителям, особенно тем, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, рекомендовано без крайней необходимости не покидать дома. В общественных местах запрещено появляться без средств индивидуальной защиты (масок).

В воскресенье корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов побывал в нескольких частях Ташкента и запечатлел опустевший город.

На улицах стало заметно меньше машин и больше велосипедистов.

На автобусных остановках практически нет людей.

Тротуар рядом со станцией метро «Буюк ипак йули».

Отсутствие автобусов привело к повышенному спросу на услуги такси.

Закрытые кассы метро.

Вход на станции метро «Буюк ипак йули».

В пунктах общепита заказы принимаются у двери.

На Алайском рынке непривычно пусто для воскресенья.





Остановки перед Алайский рынком обычно заполнены людьми.

Люди ловят такси на проезжей части.

Подземный переход на станции метро «Амир Темур хиёбони».

На «Бродвее» (улица Сайилгох) на велосипедах катаются несколько человек.

Некоторые предприниматели приостановили прокат велосипедов.

Одна из немногих работающих будок с сувенирами.

Один из таксистов рассказал, что заказов в воскресенье практически не было.

Рестораны работают только на доставку.

Компьютерный клуб сначала пускал посетителей только в масках, а затем был закрыт на карантин.