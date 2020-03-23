Через семь дней завершится акция Navruz 21% от Mirabad Avenue. За две недели акции продано больше 40 апартаментов.

В резиденции доступны следующие варианты:









Акция действует на апартаменты в домах блока A и B на первой линии и шестиэтажных домах блока D — вторая линия.

Срок сдачи данных домов назначен на сентябрь 2020 года.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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