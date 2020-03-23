Акция, проводящаяся в честь праздника Навруз и 21-летия завода SamAuto, продлится до 21 апреля 2020 года. Первоначальный взнос равен 25% от суммы автомобиля, процентная ставка составляет 19% годовых. Выгодный автокредит предоставляется сроком до четырех лет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Пикапы ISUZU D-Max — это классика от японского концерна ISUZU, объединяющая надежность, высокую проходимость и комфорт. Автомобили приобретаются для транспортировки грузов, поездок по пересеченной местности и бездорожью. Кроме того, пикапы используются любителями активного отдыха, экстремальных видов спорта, охоты и рыбалки, для перевозки громоздкого инвентаря и экипировки.

На всю линейку ISUZU D-Max действует гарантия 100 тысяч км или два года.

Пикапы доступны в трех модификациях:

D-Max Sahar с однорядной кабиной, двумя пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 литра и механической коробкой передач;

D-Max Oksus с двухрядной кабиной, четырьмя пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 литра и механической коробкой передач;

D-Max Irbis с двухрядной кабиной, четырьмя пассажирскими местами, объемом двигателя 3 литра и автоматической коробкой передач.

Количество автомобилей по акции ограничено.

Выдача автокредитов на ISUZU D-Max производится в следующих филиалах АИКБ «Ипак Йули»:

филиал «Шайхонтохур», г. Ташкент

филиал «Яккасарай», г. Ташкент

филиал «Янгиюль»;

филиал «Навои»;

филиал «Умар»;

филиал «Карши»;

филиал «Шахрисабз»;

филиал «Андижан»;

филиал «Наманган»;

филиал «Фергана».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−140−80−00.

Сайт: samauto.uz

Facebook: fb.com/samauto.uz

Instagram: @samauto.uz

Telegram: t.me/samauto_uz

Официальные страницы D-Max:

Instagram: @dmax_uz

Telegram: t.me/isuzu_dmax_uzbekistan

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