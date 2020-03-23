Акция, проводящаяся в честь праздника Навруз и 21-летия завода SamAuto, продлится до 21 апреля 2020 года. Первоначальный взнос равен 25% от суммы автомобиля, процентная ставка составляет 19% годовых. Выгодный автокредит предоставляется сроком до четырех лет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Пикапы ISUZU D-Max — это классика от японского концерна ISUZU, объединяющая надежность, высокую проходимость и комфорт. Автомобили приобретаются для транспортировки грузов, поездок по пересеченной местности и бездорожью. Кроме того, пикапы используются любителями активного отдыха, экстремальных видов спорта, охоты и рыбалки, для перевозки громоздкого инвентаря и экипировки.
На всю линейку ISUZU D-Max действует гарантия 100 тысяч км или два года.
Пикапы доступны в трех модификациях:
- D-Max Sahar с однорядной кабиной, двумя пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 литра и механической коробкой передач;
- D-Max Oksus с двухрядной кабиной, четырьмя пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 литра и механической коробкой передач;
- D-Max Irbis с двухрядной кабиной, четырьмя пассажирскими местами, объемом двигателя 3 литра и автоматической коробкой передач.
Количество автомобилей по акции ограничено.
Выдача автокредитов на ISUZU D-Max производится в следующих филиалах АИКБ «Ипак Йули»:
- филиал «Шайхонтохур», г. Ташкент
- филиал «Яккасарай», г. Ташкент
- филиал «Янгиюль»;
- филиал «Навои»;
- филиал «Умар»;
- филиал «Карши»;
- филиал «Шахрисабз»;
- филиал «Андижан»;
- филиал «Наманган»;
- филиал «Фергана».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−140−80−00.
Сайт: samauto.uz
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Instagram: @samauto.uz
Telegram: t.me/samauto_uz
Официальные страницы D-Max:
Instagram: @dmax_uz
Telegram: t.me/isuzu_dmax_uzbekistan
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