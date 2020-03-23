Хокимият Ташкентской области в понедельник сообщил, что из 46 человек, у которых в Узбекистане выявлен коронавирус, 9 находятся в области, и среди них есть медсестра. Позже администрация опровергла это сообщение.

С опровержением также выступило ГУВД области: «Согласно результатам анализа у медсестры не обнаружен COVID-19», — говорится в заявлении.

Как отмечалось в первой публикации, 20 и 21 марта инфекция была подтверждена у граждан, размещенных в лагере «Сокол» и приехавших на поезде из России 18 марта. Один из них прибыл из Швеции. Во второй публикации хокимията информация о числе заболевших удалена.

Ранее мы писали, что COVID-19 выявлен у женщины в Кибрайском районе Ташкентской области, которая контактировала с женщиной, прибывшей из Парижа.