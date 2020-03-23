24 марта местами по Узбекистану пройдут дожди, температура воздуха понизится до +15…+20 градусов и приблизится к норме этого дня. Лишь по северным районам сохранится погода без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

25 марта на территорию Узбекистана ожидается вторжение прохладной воздушной массы. По большей части страны будет наблюдаться погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины, а также по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами пройдет дождь.

Температура воздуха составит ночью +5…+10 градусов, днем — понизится до +10…+15 градусов, что на 7−9 градусов ниже среднемноголетних значений.

С 26 по 28 марта по стране установится поле повышенного давления. Ночью температура будет в пределах +3…+8 градусов. Днем 26 марта будет еще прохладно — +10…+15 градусов, а 27−28 марта за счет солнечного нагрева столбик термометра повысится до +15…+20 градусов и приблизится к нормальным значениям.