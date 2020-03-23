Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 46, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция подтверждена у гражданина, бывшего за рубежом, отмечает министерство, не приводя дополнительных деталей.
Фото: Окил Гуломов / УзА
Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 46, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция подтверждена у гражданина, бывшего за рубежом, отмечает министерство, не приводя дополнительных деталей.
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Бариев Ачех
У нас 2 миллиона сограждан только в России. Вместо того чтобы разводить запреты для всех, могли бы закупить пару тысяч аппаратов для ИВЛ и сотню тысяч тестов на корону.