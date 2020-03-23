Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 46, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция подтверждена у гражданина, бывшего за рубежом, отмечает министерство, не приводя дополнительных деталей.