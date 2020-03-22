Жителям Узбекистана, особенно тем, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома. При необходимости выходить на улицу рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маски).

Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан, принятом в воскресенье, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе правительства.

Как мы уже писали, с 23 марта лицам без средств индивидуальной защиты (масок), посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет даваться предупреждение.

С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Комиссия предупредила предпринимателей, искусственно завышающих цену на средства индивидуальной защиты, в частности, лицевые маски, о принятии строгих мер.

Во всех объектах торговли и на рынках в целях профилактики коронавируса будут приняты меры по соблюдению необходимой дистанции между людьми, говорится в решении.

С 00:01 23 марта для всех лиц, кроме выезжающих из Узбекистана иностранных граждан, закрываются все пограничные пункты пропуска.

В Ташкенте с 23 марта все предприятия и учреждения, с сохранением основной деятельности, должны отправить сотрудников в трудовой отпуск или перевести на дистанционный режим работы.

Продолжающие работать сотрудники должны на рабочих местах носить средства индивидуальной защиты (маски). Нарушители этого требования будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.