Министерство транспорта Узбекистана по поручению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом планирует с 00:01 24 марта временно ограничить движение общественного транспорта из Ташкента в регионы и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале Koronavirus Info.
В связи с угрозой распространения инфекции с 22 марта в Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта, включая метро, автобусы и маршрутные такси.
Камила Кучкарова
А что если личное авто?
Яна Силантьева
Интересно, пчеловодов данные указания коснутся?
Nikolay Malorossov
Читайте внимательно! Личный транспорт не относится к общественному!