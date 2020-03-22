Министерство транспорта Узбекистана по поручению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом планирует с 00:01 24 марта временно ограничить движение общественного транспорта из Ташкента в регионы и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале Koronavirus Info.

В связи с угрозой распространения инфекции с 22 марта в Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта, включая метро, автобусы и маршрутные такси.