Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с праздником Навруз. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 впервые за много лет приостановлено проведение массовых мероприятий в дни Навруза.

«Древняя философия Навруза, его суть и смысл заключаются прежде всего в сохранении мира и бережном отношении к здоровью человека. Если в обществе будут сохраняться мир и стабильность, обеспечиваться здоровье людей, то такое общество, безусловно, достигнет своих целей. Однако, к сожалению, в нынешний век глобализации эта задача становится все сложнее», — говорится в поздравлении.

«Не случайно в народе говорят: „Год на год не приходится“. В жизни не бывает все гладко, не обходится без испытаний и трудностей. Сегодня мы еще глубже осознаем эту истину. Мы столкнулись с такой серьезной угрозой, как инфекция коронавируса. Государство и правительство принимают все меры для ее скорейшего устранения», — отметил президент.

Он выразил уверенность, «что все наши граждане, независимо от национальности, языка, вероисповедания, сплотятся еще сильнее и, сохраняя спокойствие, проявляя твердую волю, высокую сознательность и ответственность, сумеют преодолеть это испытание».

«Пользуясь случаем, еще раз благодарю наш народ за то, что, правильно оценивая нынешнюю непростую ситуацию, поддерживает принимаемые меры. Надеюсь, в скором времени эти тревожные дни останутся позади. И мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей, широких народных гуляний», — говорится в поздравлении.

«Несмотря на возникшие трудности, жизнь продолжается. В этом году праздник Навруз мы отметим в наших домах, в кругу семьи», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«В настоящее время умелые дехкане и фермеры страны с большими надеждами приступили к посевным работам. Во всех регионах, повсеместно высаживают миллионы деревьев, разбивают новые сады, чтобы сделать нашу страну еще прекраснее. В этот радостный день все мы желаем нашим трудолюбивым дехканам: пусть нынешний год будет высокоурожайным и успешным», — сказал он.

Глава государства поздравил «народы стран ближнего и дальнего зарубежья, всех друзей и партнеров Узбекистана с наступлением нового года по восточному календарю — праздником Навруз» и выразил им самые добрые пожелания.