Из перечня изделий медицинского назначения исключены медицинские маски. Приказ министра здравоохранения Узбекистана (от 20 марта) об этом прошел регистрацию в Министерстве юстиции.

Как сообщил Минюст, отныне для производства и реализации масок не требуется наличие лицензии. Они также не подлежат государственной регистрации.

Решение принято в целях увеличения объема производства и предотвращения дефицита масок, спрос на которые сильно возрос после выявления в Узбекистане коронавирусной инфекции. Цены на маски в аптеках выросли в несколько раз.