Правительство Кыргызстана с 22 марта вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации сроком на один месяц в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте Кабмина.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по этому вопросу сообщил, что правительство приступает к реализации плана, который включает в себя перечень и порядок действий всех задействованных государственных органов при введении режима ЧС.

«В плане отражаются сведения о дислокации блокпостов в столице и в областях, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность за неукоснительное соблюдение режима и бесперебойную работу всех задействованных служб. То же касается и глав органов местного самоуправления, в первую очередь их работы в вопросах обеспечения населения продовольствием. Никаких проблем с поставкой товаров из-за рубежа у нас нет, поэтому, граждане нигде не должны сталкиваться с дефицитом тех или иных продуктов и медикаментов», — подчеркнул Абылгазиев.

Глава правительства Кыргызстана отметил, что особое внимание должно быть уделено на города Бишкек и Ош, а также на районы, где фиксируются случаи заражения.

По данным информагентства 24.kg, общее число заболевших коронавирусом в Кыргызстане составляет 12 человек.