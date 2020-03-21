Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом «Дўстлик».

Как отмечается в документе, Сергей Лавров удостоен награды «за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие регионов двух стран, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами, активную поддержку на международной арене имеющих важное региональное и глобальное значение инициатив Республики Узбекистан, направленных на обеспечение мира, стабильности и устойчивого прогресса, а также в связи с 70-летием со дня рождения».