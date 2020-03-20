«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов праздничных блюд к Наврузу.
Ташкентский плов
Плов — король дастархана. Готовят его в разных областях по-разному, по этому рецепту можно приготовить ташкентский плов к празднику.
Катлама с луком
Катлама с луком из готового теста — это простые и вкусные слоеные лепешки, которые можно подать в качестве угощения к праздничному столу со сметаной, каймаком или ломтиками сыра.
Самса с зеленью
Этот рецепт идеальный вариант для праздничного стола. Кук-самса получается ароматной, сочной и с хрустящей корочкой.
Чучвара
Жареные пельмешки часто готовят, когда собирают гостей за праздничным столом. Кстати, — жареная чучвара очень похожа на чебуреки, только очень маленького размера.
Гуль-ханум
Ханум, сформированный в виде цветов, выглядят аппетитно и красиво. Розочки из теста с начинкой из фарша можно подать к праздничному столу.
Чак-чак
Эта восточная сладость не оставит равнодушным ни одного гостя. Нередко в этот десерт для вкуса добавляют орехи, сухофрукты и мак.
Холвайтар
Холвайтар или «жидкая халва» — традиционный праздничный десерт, который оценят сладкоежки.
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