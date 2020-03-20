Мировая пандемия коронавируса и первые случаи заболевания COVID-19 на территории Узбекистана вызвали беспрецедентные меры профилактики распространения вируса в республике. Правительство Узбекистана при содействии медицинских и санитарно-эпидемиологических служб держат ситуацию под контролем и ведут постоянный мониторинг.

Как известно, одним из важных симптомов заболевания является повышение температуры тела. Казалось, достаточно легко померить температуру у одного человека. Но что делать, если людей для обследования сотни или тысячи, а времени мало? В такой ситуации для выявления повышенной температуры на помощь придет высокочувствительный тепловизор.





Что такое тепловизор

Тепловизор — это специальный измерительный прибор, который позволяет видеть тепловое (инфракрасное) излучение объектов с точностью 0,1°С и выше. В основном их используют для бесконтактного определения температуры объектов, поиска неисправностей оборудования и электрики, недочетов теплоизоляции при строительстве.

С виду они похожи на обычную камеру, но значительно сложнее по устройству. Тепловизоры с помощью специального сенсора фиксируют инфракрасное излучение и переводят его в цветную картинку на экране: горячие объекты на ней светлые, холодные — темные. При этом с помощью тепловизора можно быстро с высокой точностью определять и температуру тела человека.

Чем тепловизоры Testo отличаются от конкурентов

Зародившись в 1957 году, немецкий концерн Testo SE & Co. KGaA сегодня является крупнейшим европейским производителей контрольно-измерительного оборудования. Тепловизоры Testo давно завоевали популярность по всему миру благодаря европейскому качеству, своей исключительной надежности и продвинутым технологиям внутри.

Так, одна из топовых моделей тепловизоров Testo 890 обладает инфракрасным датчиком размером 640×480 пикселей. Благодаря технологии SuperResolution прибор позволяет получать тепловые снимки сверхвысокого разрешения — до 1280×960 пикселей, что недостижимо для большинства конкурентов. Его температурная чувствительность составляет

Как тепловизоры Testo могут помочь в идентификации жара при коронавирусе

В программе тепловизора Testo 890 доступна специальная функция-ассистент FeverDetection, с помощью которой устройство может в автоматическом режиме определять повышенную температуру тела у проходящих людей.

Надежность. Разрешение детектора до 1280×960 пикселей (с Testo SuperResolution) и хорошая тепловая чувствительность позволяют определять температуру тела с погрешностью до 0,05−0,1 °С.

Удобство. Благодаря HDMI-интерфейсу для передачи данных на внешний экран тепловизоры могут быть установлены в полустационарном режиме: на входе в важные государственные объекты, офисные здания, торговые центры, вокзалы, аэропорты, станции метро и другие.

Быстрота измерения. После установки прибор может работать в полностью автоматическом режиме. Достаточно лишь выставить разрешенный порог температуры. Человеку достаточно встать на расстоянии 1,5 метра, после чего прибор за 1−2 секунды измерит температуру тела и подаст сигнал, если она будет повышена.

Простота. Тепловизор не требует длительной подготовки и обслуживающего персонала: на обучение сотрудников уйдет несколько часов.

Безопасность. Пользование прибором абсолютно безопасно как для сотрудников, так и для наблюдаемых, даже если среди них будут маленькие дети.





Инфракрасный термометр Testo сделает измерения мобильными

Помимо профессиональных тепловизоров, производитель также предлагает компактные инфракрасные термометры линейки Testo 830. Несмотря на свои размеры, они являются быстродействующим и высокоточным измерителем температуры. Это оптимальное решение, если требуется большая мобильность в измерениях и сотрудникам приходится постоянно передвигаться в местах большого скопления людей.

Модель Testo 830 обладает эргономичным дизайном в форме пистолета. А небольшой вес и лазерный целеуказатель значительно облегчают пользование устройством. Достаточно выставить верхний порог температуры и навести термометр на пару секунд на открытую часть тела для измерения. Если температура будет превышена, прибор подаст звуковой и световой сигнал.

НПП ISTAL — официальный партнер Testo в Узбекистане

НПП ISTAL, которое уже более 28 лет серийно выпускает в республике промышленные отопительные системы, также является официальным партнером немецкого концерна Testo SE & Co. KGaA в Узбекистане.

Сегодня компания готова поставить в республику высокоточные тепловизоры и ИК-термометры любых моделей из каталога Testo c гарантией качества. Поставка ведется напрямую со складов завода-производителя, благодаря чему НПП ISTAL может предложить более выгодную для покупателей цену и сжатые сроки поставки.

Сотрудники компании предоставят всю необходимую информацию и всегда проконсультируют по вопросам выбора прибора, подходящего под индивидуальные задачи каждого заказчика.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−292−81−61, (+998) 71−292−80−23.

Адрес: Бектемирский р-н, ул. Олтинтопган, 12

Сайт: istal.uz

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