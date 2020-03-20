На фоне пандемии коронавируса власти разных стран призывают граждан следовать принципу социального дистанцирования (social distancing) во избежание риска заражения и распространения инфекции. «Газета.uz» приводит выдержки из материала The New York Times о том, как практика социального дистанцирования помогает в борьбе с вирусом, и какие правила нужно соблюдать.

Что такое социальное дистанцирование?

Говоря простым языком, социальное дистанцирование означает минимизацию контактов с людьми.

По возможности рекомендуется ограничить несущественные поездки, не пользоваться общественным транспортом, работать из дома и избегать массовых мероприятий и людных мест.

Власти США и других стран рекомендуют в общественных местах соблюдать дистанцию между людьми по меньшей мере в 2 метра.





Фото: twitter.com/TownOfLadysmith.

«Каждое сокращение числа контактов, которые вы имеете в день с родственниками, друзьями, коллегами, в школе, существенно повлияет на способность вируса распространяться среди населения», — говорит заведующий кафедрой здравоохранения населения в Университете штата Джорджия профессор Джерардо Чоуэлл (Gerardo Chowell).

Можно ли продолжать общаться с людьми, если вы молоды?





Фото: twitter.com/MY_Airports.

По возможности, не надо. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы для вируса, но молодые люди также не застрахованы. Даже люди, у которых проявляются только легкие симптомы, могут передать вирус многим другим, особенно на ранних стадиях инфекции, еще до того, как они осознают, что больны.

Социально дистанцируя себя, можете прервать цепочку заражения, которая может затронуть ваших пожилых родственников или тех, кто в группе высокого риска. В противном случае вы можете способствовать увеличению числа инфицированных людей, что приведет к развитию пандемии и перегрузке системы здравоохранения.

Эксперты признают, что следовать социальному дистанцированию тяжело, особенно молодым, которые привыкли собираться в группы. Но поможет даже сокращение количества встреч и числа людей в любой группе.

Можно ли выходить из дома?

Фото: twitter.com/MohitGo58079520.

Конечно. Эксперты едины в ответе на этот вопрос. Можно выходить на свежий воздух и заниматься физической активностью — выгуливать собаку, прогуливаться или кататься на велосипеде. Суть не в том, чтобы оставаться в помещении, а в том, чтобы ограничить близкий контакт между людьми.

Вам может понадобиться выйти из дома за лекарствами или другими необходимыми вещами. Но вы можете обезопасить себя и других во время и после прогулок, если будете соблюдать простые правила.

Когда вы выходите из дома, протирайте любые поверхности, которых касались, дезинфицируйте руки санитайзерами на спиртовой основе и старайтесь не притрагиваться к лицу. Самое главное, часто мойте руки — особенно после улицы, перед приемом пищи или до контакта с пожилыми или детьми.

А в супермаркет ходить можно?





Фото: twitter.com/SheldonMorais.

Да. Но покупайте как можно больше вещей за один раз, чтобы свести к минимуму количество посещений, и выбирайте время, когда в магазине меньше всего посетителей.

Помните, что любая поверхность внутри магазина может быть загрязнена. Используйте дезинфицирующую салфетку, чтобы очистить ручку продуктовой тележки. Эксперты не рекомендуют носить перчатки, но если вы пользуетесь ими, не касайтесь лица, пока не снимете их.

Эпидемиолог Университета Джона Хопкинса профессор Кейтлин Риверс (Caitlin Rivers) советует держать мобильный телефон в недоступном месте, чтобы не трогать его во время покупок.

Можно ли ужинать в ресторане?

Некоторые страны закрыли рестораны и бары на несколько недель. В США пока нет конкретных указаний по этому вопросу, кроме рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний не собираться больше 50 человек.

Директор отдела инфекционных заболеваний в Университете Алабамы профессор Джинн Марраццо (Jeanne Marrazzo) говорит: «Если вы все же собираетесь пойти в ресторан, выберите место, которому доверяете».

Выбирайте просторные рестораны и те, где сотрудники наверняка соблюдают правила гигиены. Отдавайте предпочтение еде на вынос. Если вы беспокоитесь о финансовом будущем ресторана, некоторые из них предлагают подарочные сертификаты, которыми можно воспользоваться позже.

Может ли моя семья приехать в гости?

«Конечно, больные родственники не должны вас посещать, — считает профессор Марраццо. — Если в семье есть уязвимые люди или очень пожилые, ограничьте личный контакт».

Но если все в семье молоды и здоровы, то осторожное взаимодействие, вероятно, не опасно. Чем меньше собравшихся и чем здоровее они, тем ниже риск заражения.

Чтобы члены вашей семьи не чувствовали себя изолированными или обделенными вниманием, чаще говорите с ними по телефону или видеосвязи.

Можно ли брать детей на игровую площадку?

Если у ваших детей есть какие-либо заболевания, даже не связанные с коронавирусом, лучше оставить их дома.

Если они здоровы и нуждаются в «выбросе энергии», активный отдых на свежем воздухе, например, езда на велосипеде, в целом приемлем.

Но надо помнить, что у детей есть привычка постоянно дотрагиваться до рта, носа и лица, поэтому идеальный выбор — это парки или площадки с малым числом детей и небольшим количеством загрязненных поверхностей. Возьмите с собой санитайзеры и очистите поверхности перед их использованием.

Серьезные осложнения от коронавируса у детей встречаются редко. Но они могут прийти домой и передать его бабушке, например.

Дети также должны часто мыть руки, особенно перед тем, как вступить в контакт со старшими или членами семьи, входящими в группы высокого риска.

Что делать, чтобы не чувствовать себя одиноким?

Поддерживать связь с семьей и друзьями сейчас может быть важнее, чем когда-либо. Люди биологически запрограммированы на то, чтобы искать друг друга, когда испытывают стресс, говорит директор Центра социальных наук в Университете Вашингтона профессор Джонатан Кэнтер (Jonathan Kanter).

Профессор отмечает, что его беспокоит долгосрочное влияние социальной изоляции как на больных, так и на здоровых людей. Отсутствие физического контакта с близкими может оказать серьезное воздействие на уровень стресса и заставить людей чувствовать угрозу.

Даже воображение теплых объятий близкого человека может успокоить реакции тела, спровоцированные стрессом, говорит он.

«Социальное дистанцирование не означает социальную изоляцию», — считает профессор. Благодаря технологиям люди могут оставаться на связи через социальные сети, чаты и видео.

Джонатан Кэнтер предлагает проявить творческий подход: обеды с друзьями через FaceTime, онлайн-игры, курсы дистанционного обучения, можно даже одновременно смотреть телевизионные шоу.

Особенно важно не забывать о тех, кто болен или изолирован из-за высокого риска. «Голосовой звонок по телефону лучше, чем текстовое сообщение, а видеочат лучше, чем телефонный звонок», — добавил профессор.