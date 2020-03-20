К вечеру 20 марта погода начнет портиться, в ночные часы по всему Узбекистану пройдет дождь, сообщила пресс-служба Узгидромета.

21 марта, в день празднования Навруза, в течение дня по стране продолжится дождь, осадков не ожидается лишь по северо-западным районам.

Дневная температура воздуха составит +18…+23 градуса, что всего на 2−3 градуса выше нормы. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В столице ночью и в первой половине дня также пройдет дождь. Сила ветра составит 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с. Температура ночью +12…+14 градусов, днем — +18…+20 градусов.

В воскресенье, 22 марта, влажная воздушная масса сместится за пределы Узбекистана. Ожидается погода без осадков с температурой воздуха ночью +10…+15 градусов, днем — +20…+25 градусов, что на 4−5 градусов превысит нормальные значения этого дня.