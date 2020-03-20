Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении провести летние Олимпийские игры в Токио несмотря на пандемию коронавируса. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа, подготовка к ним идет в штатном режиме.

«До начала игр остается четыре месяца, на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения, и любое предположение на тему отмены или переноса будет сейчас контрпродуктивно», — отметили в комитете.

Как сообщается в заявлении МОК, сейчас идет работа по внесению изменений в систему квалификации спортсменов на тот случай, если возникнут сложности. Спортсменам рекомендовано продолжать готовиться к играм, ведь на данный момент разыграно всего 57% лицензий.

Все изменения по видам спорта и квалификациям будут опубликованы в начале апреля, подчеркнули в комитете.