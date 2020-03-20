Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Узбекистан с принятием закона, «призванного положить конец безгражданству как минимум для 50 тысяч человек».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте международной организации.

«Предоставляя гражданство тем, у кого его раньше не было, Узбекистан значительно улучшает жизнь слишком часто невидимого и уязвимого населения», — подчеркивается в заявлении.

Генсек приветствовал это достижение и как важный вклад в глобальные усилия, направленные на то, чтобы положить конец безгражданству во всем мире к 2024 году.

«Это событие также свидетельствует о твердой приверженности Узбекистана не оставлять никого позади, когда мы вступаем в десятилетие действий по достижению целей в области устойчивого развития», — отмечается в сообщении.

Напомним, на этой неделе президент подписал закон о гражданстве в новой редакции. Согласно ему, с 1 апреля лица без гражданства, прибывшие в страну до 1995 года и постоянно проживающие здесь, будут признаны гражданами Узбекистана.