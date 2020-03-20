Университет Инха в Ташкенте (IUT) был основан в 2014 году. Вуз создан в сотрудничестве с Университетом Инха в Южной Корее и уже зарекомендовал себя как кузница IT-кадров, выпускающая успешных и востребованных специалистов, как на отечественном, так и на мировом рынке труда.

Университет обучает студентов по трем направлениям: «Компьютерный инжиниринг», «Программный инжиниринг» и «Логистика». Обучение ведется только на английском языке. Более 30% преподавателей — иностранные профессора со степенью доктора (Ph.D) из Австралии, США, Южной Кореи, Индии, Болгарии, Италии, России и Великобритания.





По окончании вуза выпускники получают два диплома: государственный диплом университета Инха в Ташкенте и международный диплом университета Инха в Южной Корее. Международный диплом признается в любой точке мира и дает выпускникам больше возможностей для карьерного роста в глобальном масштабе.

Первый из трех приемов документов для поступления в IUT на 2020−2021 учебный год продлится с 9 марта по 10 апреля. Процесс подачи документов в IUT, как и в прошлые годы, осуществляется полностью в режиме онлайн.

Для того, чтобы стать абитуриентом вуза необходимо:

Заполнить форму регистрации на сайте университета. В ходе онлайн-регистрации предоставить персональные данные и выслать сканированные копии документов: паспорт;

диплом об окончании средней школы, академического лицея или профессионального колледжа;

фотографию (3,5×4,5);

сертификат IELTS или TOEFL iBT. Если абитуриент еще не получил диплом об окончании школы, лицея или колледжа, то необходимо предоставить справку от учебного заведения.





Первые вступительные экзамены, предполагающие обучение только на контрактной основе, пройдут:

25 апреля для факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» (SOCIE);

26 апреля для факультета «Логистика» (SOL).

На оба факультета сдается всего один предмет — математика. Обязательным требованием является предоставление сертификатов:

для SOCIE — сертификат IELTS с результатом не менее 5 баллов или TOEFL iBT — не менее 50 баллов;

для SOL — сертификат IELTS с результатом не менее 5,5 баллов или TOEFL iBT — не менее 71 балла.





Иностранные студенты, соответствующие указанным на сайте критериям, принимаются в вуз без экзаменов. Необходимо только подать заявку как иностранный абитуриент, предоставив сертификат, подтверждающий знание английского языка.

В настоящее время в вузе обучается более 1,5 тысячи студентов. В 2020—2021 учебном году университет планирует принять на обучение 420 студентов, в частности, 300 студентов на SOCIE и 120 — на SOL.

Онлайн-регистрация абитуриентов на первый вступительный экзамен завершится 10 апреля в 17:00.

Правилами поступления в университет Инха в Ташкенте предусмотрены еще две попытки прохождения вступительных экзаменов: на грантовой и контрактной основе.

Даты регистрации на следующие экзамены будут объявлены на сайте вуза.

Подробнее ознакомиться с условиями поступления можно на официальном сайте.

Узнать о жизни IUT можно на официальных страницах университета в соцсетях:

Facebook: fb.com/inha.uz

Instagram: @inha_tashkent

Telegram: t.me/inha_uz

Youtube: youtube.com/channel

На правах рекламы.