Университет Инха в Ташкенте (IUT) был основан в 2014 году. Вуз создан в сотрудничестве с Университетом Инха в Южной Корее и уже зарекомендовал себя как кузница IT-кадров, выпускающая успешных и востребованных специалистов, как на отечественном, так и на мировом рынке труда.
Университет обучает студентов по трем направлениям: «Компьютерный инжиниринг», «Программный инжиниринг» и «Логистика». Обучение ведется только на английском языке. Более 30% преподавателей — иностранные профессора со степенью доктора (Ph.D) из Австралии, США, Южной Кореи, Индии, Болгарии, Италии, России и Великобритания.
По окончании вуза выпускники получают два диплома: государственный диплом университета Инха в Ташкенте и международный диплом университета Инха в Южной Корее. Международный диплом признается в любой точке мира и дает выпускникам больше возможностей для карьерного роста в глобальном масштабе.
Первый из трех приемов документов для поступления в IUT на 2020−2021 учебный год продлится с 9 марта по 10 апреля. Процесс подачи документов в IUT, как и в прошлые годы, осуществляется полностью в режиме онлайн.
Для того, чтобы стать абитуриентом вуза необходимо:
- Заполнить форму регистрации на сайте университета.
- В ходе онлайн-регистрации предоставить персональные данные и выслать сканированные копии документов:
- паспорт;
- диплом об окончании средней школы, академического лицея или профессионального колледжа;
- фотографию (3,5×4,5);
- сертификат IELTS или TOEFL iBT.
- Если абитуриент еще не получил диплом об окончании школы, лицея или колледжа, то необходимо предоставить справку от учебного заведения.
Первые вступительные экзамены, предполагающие обучение только на контрактной основе, пройдут:
- 25 апреля для факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» (SOCIE);
- 26 апреля для факультета «Логистика» (SOL).
На оба факультета сдается всего один предмет — математика. Обязательным требованием является предоставление сертификатов:
- для SOCIE — сертификат IELTS с результатом не менее 5 баллов или TOEFL iBT — не менее 50 баллов;
- для SOL — сертификат IELTS с результатом не менее 5,5 баллов или TOEFL iBT — не менее 71 балла.
Иностранные студенты, соответствующие указанным на сайте критериям, принимаются в вуз без экзаменов. Необходимо только подать заявку как иностранный абитуриент, предоставив сертификат, подтверждающий знание английского языка.
В настоящее время в вузе обучается более 1,5 тысячи студентов. В 2020—2021 учебном году университет планирует принять на обучение 420 студентов, в частности, 300 студентов на SOCIE и 120 — на SOL.
Онлайн-регистрация абитуриентов на первый вступительный экзамен завершится 10 апреля в 17:00.
Правилами поступления в университет Инха в Ташкенте предусмотрены еще две попытки прохождения вступительных экзаменов: на грантовой и контрактной основе.
Даты регистрации на следующие экзамены будут объявлены на сайте вуза.
Подробнее ознакомиться с условиями поступления можно на официальном сайте.
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