Отечественная компания AKFA Lighting стала официальным дистрибьютором Philips Lighting — одной из крупных мировых осветительных компаний, предлагающей множество решений, включая программное обеспечение, элементы управления, светильники, источники и модули освещения. Philips Lighting поддерживает экологически чистые технологии, способствуя повышению энергоэффективности с помощью безопасных ламп и осветительных приборов.

Союз Philips и AKFA Lighting открывает жителям республики возможность доступа ко всем энергоэффективным световым решениям и интеллектуальным системам LED-освещения.





Несомненными преимуществами LED-технологий являются:

долгий срок эксплуатации — до 100 тысяч часов;

заметное снижение потребления энергии — в среднем в пять раз меньше по сравнению с другими технологиями;

отличная мощность светового потока — 50−100 лм/Вт;

экологичность — отсутствуют токсичные компоненты и элементы накаливания;

прочность — имеют прочный корпус, так как хрупкий элемент конструкции изготавливается из пластика;

естественный свет — индекс цветопередачи составляет 80−85 единиц, в то время как у естественного солнечного освещения — 100 единиц.

Philips Lighting обладает широким перечнем базовых моделей светодиодных ламп и осветительных приборов для дома, офиса, предприятий и экстерьеров.

Бытовое освещение включает в себя следующие линейки:

EcoHome;

Essential;

MyCare;

филаментные LED лампы.

Изделия линеек для дома обладают различной мощностью, цветовой температурой, характеристиками светового потока и формой (грушевидные, свечи, эллипсоидные, параболические и другие). Также они отличаются равномерным потоком света для комфорта без усталости глаз.





У профессионального освещения три модельных ряда:

Essential;

SmartBright;

Meson.

Данная категория продуктов разработана специально для использования в промышленных помещениях, офисах, торговых центрах, магазинах и складах. Она включает в себя встраиваемые, накладные и подвесные потолочные светильники, реечные светильники, прожекторы, пылевлагозащищенные светильники, излучающие вниз (даунлайты) и светильники для высоких пролетов.

Модельный ряд каждой из линий профессионального освещения Philips Lighting также состоит из продуктов различных размеров, характеристик мощности, светового потока и цветовой температуры.





К уличному освещению относятся:

Essential;

Coreline Malaga.

Это мощные устройства для освещения уличных пространств, прилегающих территорий, парков и частных дворов, парковок, дорог и магистралей. Легкий прочный корпус, противоударное стекло, защита от скачков напряжения — далеко не полный список преимуществ уличных светильников от Philips Lighting.

Сделать жилой дом лучше и комфортнее, оснастить рабочие места качественным освещением и тем самым повысить эффективность, добавить городу безопасности и благоустроенности для наших детей, наладить устойчивое развитие и сократить потребление ресурсов и многое другое возможно благодаря освещению с AKFA Lighting.





Теперь продукция Philips Lighting доступна в точках реализации компании AKFA Lighting.

Приобрести перечисленную продукцию Philips можно в официальном шоуруме AKFA Lighting по адресу: ул. Кичик Халка Йули, 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: .(+998) 78−141−44−44.

Сайт: akfalighting.uz

Instagram: @akfa_lighting_official

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