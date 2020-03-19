В эпоху конкурентной борьбы за каждого клиента и освоения новых рынков банки стали активно развивать свои дистанционные каналы, позволяющие продавать свои продукты и услуги без визита клиента в банк. Такими каналами стали мобильные приложения, сайты, колл-центры и боты.

«Узпромстройбанк» в своем мобильном приложении UzPSBMobile предлагает своим клиентам куплю-продажу валюты, открытие вкладов, проведение платежей между картами и на счета различных поставщиков услуг. Ставка онлайн-вклада составляет 23% годовых, что на один процентный пункт выше, чем в физических офисах банка, а обменный курс намного интересней, чем в валютно-обменных пунктах.

Наиболее востребованным продуктом является онлайн-микрозайм, предоставляемый клиентам банка на условиях 31,9% годовых и сроком на 12 месяцев. Для этого клиент должен иметь зарплатную карту с постоянным поступлением средств на нее. Кредитные деньги сразу попадают на карту и позволяют клиентам тратить их на любые цели.

Кроме этого, банком разрабатывается электронная торговая площадка, которая позволит в ближайшем будущем домохозяйствам (не только клиентам банка) осуществлять покупку квартир, автомобилей, бытовой техники и других востребованных продуктов с параллельным оформлением кредита и страховки.

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Скачать мобильное приложение UzPSBMobile можно в Google Play и App Store.

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