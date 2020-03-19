АО СП «УзБАТ А.О» объявляет о реализации имущества компании, а именно заготовительных пунктов «Урамас» и «Бобур».

Реализация будет осуществляться путем проведения открытого аукциона.

Заявки на участие принимаются со 2 марта по 2 апреля.

За информацией для участия необходимо обращаться по телефонам или e-mail:

Адреса заготовительных пунктов:

«Урамас»: Самаркандская область, Ургутский р-н, махалля «Урамас» ; «Бобур»: Самаркандская область, Ургутский р-н, махалля «Бирлик».

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