АО СП «УзБАТ А.О» объявляет о реализации имущества компании, а именно заготовительных пунктов «Урамас» и «Бобур».
Реализация будет осуществляться путем проведения открытого аукциона.
Заявки на участие принимаются со 2 марта по 2 апреля.
За информацией для участия необходимо обращаться по телефонам или e-mail:
- (+998) 93−720−91−26, Jamshid_mahmudov@bat.com — Махмудов Жамшид,
- (+998) 97−287−88−68, Asliddin_Jumaev@bat.com — Жумаев Аслиддин.
Адреса заготовительных пунктов:
- «Урамас»: Самаркандская область, Ургутский р-н, махалля «Урамас» ;
- «Бобур»: Самаркандская область, Ургутский р-н, махалля «Бирлик».
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