Агентство по управлению государственными активами (АУГА) намерено пересмотреть результат разгосударствления научно-производственного объединения «Вакцина» концерна «Узфармсаноат» спустя 27 лет.

Повторная попытка

В 2014 году Государственный комитет по управлению госимуществом обратился в суд с заявлением о неправильном разгосударствлении НПО «Вакцина» в 1993 году и требованием признать имущественные ордера, решения хокима, договоры о купле-продаже, заключенные в 1995—1996 годах, недействительными. В заявлении отмечалось, что оценка имущества была проведена неправильная и не были учтены некоторые здания, сооружения и деревья на территории площадью около 14 га.

На первом заседании в Мирзо-Улугбекском межрайонном суде по гражданским делам судья вынес решение о передаче всего имущества Diyor Biznes («Молочная кухня») и других компаний, находящихся на территории бывшего Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, в пользу Госкомимущества. Однако суд второй инстанции возвратил дело на дополнительное рассмотрение, а в связи с неявкой истца дело было приостановлено.

В июне 2017 году новые исковые требования Государственного комитета по развитию конкуренции (правопреемник Госкомимущества, ныне разделен на АУГА, Антимонопольный комитет и Агентство по развитию рынка капитала) были полностью удовлетворены судом. Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по гражданским делам своим определением от 18 августа 2017 года оставила решение в силе.

Однако предпринимателям через протест Верховного суда удалось добиться надзорной жалобы, отмены всех принятых по делу судебных решений и отклонении иска Госкомконкуренции определением Апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по гражданским делам от 28 сентября 2018 года. Именно это определение просит отменить АУГА у судебной коллегии Верховного суда.

В апреле 2019 года Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения хотела приостановить деятельность компаний «Молочная кухня» и Novopharma Plus из-за якобы обнаружения рядом с их территорией трех скотомогильников. В августе Ташкентский межрайонный экономический суд удовлетворил иск ЦГСЭН и приостановил деятельность «Молочной кухни» до устранения недостатков. Надзорная жалоба была отклонена, а апелляционная инстанция в сентября оставила решение без изменений. Учредитель компании Шухрат Каюмов заявлял, что это является попыткой отнять у него бизнес.

При этом в августе стало известно, что постановлением Кабинета Министров белорусским инвесторам реализуются по «нулевой» стоимости объекты Ташкентского НИИ вакцин и сывороток для организации площадки по выпуску лекарств.

Новый судебный процесс





18 марта судебная коллегия Верховного суда по гражданским дела начала рассмотрение надзорной жалобы АУГА. Ответчиками указаны 21 компания и организация, а также двое граждан. В их числе — Diyor Biznes («Молочная кухня»), Novopharma Plus, Uzbiopharm (ныне Biopharm Plus), «Технофарм», Hi-Tech bank, «Асакабанк», Stahel, Smart Stores и другие.

Однако, как сообщает корреспондент «Газеты.uz», в заседании приняли участие только представители «Молочной кухни», Novopharma Plus, Uzbiopharm и «Асакабанка».

Директор «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков указал на нарушение Гражданского процессуального кодекса, так как его компания не получила надлежащего извещения о предстоящем судебном процессе. Он предоставил суду письмо, направленное на старый адрес компании и с указанием названия другого предприятия. По его словам, он случайно узнал о заседании от других ответчиков.

«Можно ли это считать надлежащим уведомлением?! В этом же уведомлении наша компания вообще не указана, то есть наши права проигнорированы», — сказал он.

Судебная коллегия посчитала вопрос неуместным, учитывая, что ответчики присутствуют на заседании. «Главное — вы здесь», — сказала судья Ирода Болтаходжаева.

Представители Агентства по управлению госактивами указали, что предыдущая апелляционная инстанция при вынесении определения не учла неправильность разгосударствления НПО «Вакцина» концерна «Узфармсаноат» в 1993 году.

Прокурор спросил, что именно хочет вернуть АУГА, если здания Института вакцинации больше нет, как и государственной доли в новообразованных компаниях. Представители агентства отметили, что имущественные ордеры, решения хокима, договоры о купле-продаже, заключенные в 1995—1996 годах, должны быть признаны недействительными из-за неправильной оценки и неполного учета всех зданий на территории. Они также добавили, что исковая давность на право собственности не распространяется.

Директор «Молочной кухни» отметил, что ошибка при оценке в те годы была допущена другим государственным органом, который подчинялся Госкомконкуренции.

Джалолиддин Исхаков также напомнил, что сроки надзорного обжалования истекли еще 29 сентября 2019 года. В ноябре агентство уже обращалось с надзорной жалобой и с заявлением о восстановлении пропущенного срока обжалования. Верховный суд тогда отклонил жалобы.

«Но спустя шесть месяцев выясняется, что сроки обжалования без объяснения каких-либо причин восстановили и жалобу приняли к рассмотрению», — сказал он.

Представители АУГА отметили «уважительность» причины пропуска срока исковой давности из-за реорганизации Госкомконкуренции (в январе 2019 года).

Но глава «Молочной кухни» указал, что в первой своей надзорной жалобе, которая была отклонена, агентство писало о другой причине. Что в судебном заседании апелляционной инстанции Ташгорсуда от 28 сентября 2018 года якобы не участвовал представитель стороны истца — Госкомконкуренции, хотя факт участия отражен в определении суда. Джалолиддин Исхаков обратил внимание судебной коллегии на то, что АУГА таким образом пытается ввести суд в заблуждение.

«Саботаж указа президента»

Джалолиддин Исхаков заявил, что АУГА нарушает требования статьи 24 закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» и саботирует требования указа президента от 17 января 2017 года, которым запрещается «инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами».

Представитель агентства заявил, что «речь идет не о приватизации, а о разгосударствлении», а это не нарушает указ президента. В ответ директор «Молочной кухни» заявил, что разгосударствление и приватизация — одно и то же.

Предприниматель попросил отказать Агентству по управлению государственными активами в удовлетворении «безосновательной и противозаконной» надзорной жалобы, а также «дать правовую оценку незаконным действиям агентства и внести представление в Генеральную прокуратуру на предмет принятия правовых мер».

Отметим, что согласно указу президента от 20 ноября 2019 года, инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами, квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной собственности, такие дела не принимаются к рассмотрению.

«Отложить суд из-за отсутствия адвоката»

Эльбек Джураев (Novapharm Plus), Виталий Назаренко (Diyor Biznes), Джалолиддин Исхаков (Diyor Biznes), Шухрат Саидов (Biopharm Plus) и Александр Чайков (Diyor Biznes).

Заместитель директора Biopharm Plus Шухрат Саидов выступил с ходатайством о переносе заседания суда на 25 марта из-за отсутствия у него адвоката. По его словам, он также случайно узнал о судебном процессе 10 марта, когда пытался добиться поворота исполнения решения суда.

Ранее учредитель «Молочной кухни» Шухрат Каюмов рассказывал, что в 2014 году после победы Госкомимущества в суде первой инстанции кадастровые документы ряда компаний, участвовавших в судебном процессе, были аннулированы и изъяты. Однако, несмотря на внесение протеста Верховным судом и определения апелляционной инстанции, кадастровые документы не вернули. У компаний сохранились старые кадастровые документы, новые были переданы Агентству по развитию фармацевтической отрасли.

Представитель Biopharm Plus узнал о надзорной жалобе, когда пытался добиться действительности своих кадастровых документов. Через него о новом судебном процессе узнали и другие участники.

«Мы до сих пор не получили официального извещения о судебном процессе», — заявил Шухрат Саидов.

С требованием перенести заседания также выступил юрист-консультант Novapharm Plus Эльбек Джураев.

Ходатайство было удовлетворено — заседание перенесено на 26 марта.