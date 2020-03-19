Национальный центр Узбекистана по правам человека напомнил, что каждый человек имеет закрепленное в законодательстве право на нераспространение личных данных при обращении за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе центра, в настоящее время есть случаи распространения в социальных сетях персональных данных пациентов, зараженных короновирусной инфекцией. Ранее мы писали, что правоохранительные органы в начале недели выявили двоих человек, распространивших информацию о гражданах, заразившихся коронавирусом.

Статья 24 закона «Об охране здоровья граждан» в статье 24 предусматривает, что «при обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении».

Национальный центр по правам человека обратил внимание на призыв Всемирной организации здравоохранения заботиться друг о друге и проявлять солидарность, общаться с друзьями и родственниками, помнить о работе медперсонала, ежедневно борющегося с пандемией, не навешивать ярлыки, называя заразившихся, например, «жертвами коронавируса» и проявлять человечность к заболевшим — они заслуживают только поддержки и сочувствия.

«Вирус COVID-19 — это испытание нашего общества на прочность, мы все учимся и приспосабливаемся в рамках реагирования на распространение вируса», — говорится в сообщении центра.