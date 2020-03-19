14 марта в Hyatt Regency Tashkent прошла презентация новинок в линейке радиаторов отопления компании AKFA. В презентации приняли участие представители строительных торговых точек, партнеры компании и специалисты.

Присутствующим были презентованы два новых продукта из модельного ряда секционных радиаторов — биметаллический секционный радиатор Castello и алюминиевый секционный радиатор премиум-класса Caliente. Также гости ознакомились новым для рынка Узбекистана продуктом — стальным панельным радиатором от бренда LiderLine.

В продолжении мероприятия гостям и партнерам рассказали о преимуществах новых продуктов, затем прошел интенсивный обмен вопросами-ответами. Закончилось мероприятие розыгрышем, где победители были награждены памятными призами.





В чем соль представленных новинок?

Caliente, что в переводе с испанского означает «жаркий, горячий», создан для того, чтобы рядом с ним всегда было тепло даже в холодные зимние дни. Это алюминиевый секционный радиатор премиум-класса, отличительной особенностью которого является высокая теплоотдача (200 Вт), антикоррозийное покрытие, усовершенствованный дизайн и улучшенные конвекционные свойства.





Глубина секции 100 мм, что делает его оптимальным для индивидуального отопления. Радиаторы Caliente придутся по вкусу даже требовательным клиентам, которые ценят надежность, комфорт и долговечность.

Алюминиевые секционные радиаторы позволяют отапливать помещения практически любых размеров, и это ощутимое преимущество при их установке в частные дома и коттеджи. Выбирая радиатор отопления, потребитель должен быть уверен в его надежности и долговечности, ведь батарея ставится не на один год. Поэтому важно знать, что она однажды не потечет и не испортит пол и мебель.





Алюминиевые радиаторы считаются наиболее эффективными благодаря высокой теплопроводности алюминия, который нагревается быстрее и отдает больше тепла. А применение для обогрева домов сразу двух видов тепла — конвекции и излучения — значительно снижает затраты на энергию.

Еще одним новичком в хорошо зарекомендовавшей себя линейке биметаллических секционных радиаторов компании AKFA стал Castello, название которого можно перевести с итальянского как «замок, крепкий, надежный».

В этом случае можно с уверенностью сказать, что его наименование оправдывает себя полностью. Он выдерживает высокое рабочее давление до 30 бар, что делает его оптимальным для центрального отопления. Срок службы таких радиаторов составляет около 20−30 лет, внутренние трубы Castello произведены из стали, а внешние части — из алюминия, все стыки герметизированы. Внутри трубы имеют гладкую поверхность, благодаря чему в них не застревает песок и окалина, циркулирующие в трубопроводе. Но главным плюсом биметаллических радиаторов можно назвать устойчивость к высокому давлению.

Также у моделей Avangard и Classic появился новый цвет — Black9005 в дополнение к уже имеющимся цветам Grey810 и Choco840. Это позволит реализовать в интерьере новые дизайнерские решения, где новый черный радиатор станет не только средством отопления помещения, но и дизайнерской изюминкой.





Стальные панельные радиаторы Liderline предназначены для автономной системы отопления и отличаются широкой размерной линией. Заказать радиаторы можно высотой от 30 до 60 см и длиной от 40 и до 200 см.

Уже сейчас можно позаботиться о том, чтобы в холодное время семья наслаждалась теплом, уютом и красотой благодаря оптимальным радиаторам.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−203−00−00.

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