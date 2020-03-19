Министерство внутренних дел призвало не пускать в дома нежданных «дезинфекторов», которые под предлогом обработки помещения от коронавирусной инфекции могут совершить преступление. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь ведомства Шохрух Гиясов.

«Есть люди, которые в своих корыстных целях пользуются сложившейся ситуацией. Их привлекает, в первую очередь, наиболее уязвимая категория граждан — старики и дети», — говорится в сообщении.

«Убедительно просим представителей старшего поколения не пускать в свои дома тех, кто под предлогом необходимости продезинфицировать их жилища от коронавирусной инфекции, могут воспользоваться ситуацией в целях совершения преступления», — призвал Шохрух Гиясов.

«Если к вам пришли с такими требованиями, срочно звоните на короткий номер „102“ или же своему инспектору профилактики», — инструктирует МВД.