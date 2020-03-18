Компания UzAuto Motors проводит большую работу по трансформации стратегии продаж, в рамках которой реализует глобальную программу повышения качества обслуживания клиентов, сервисного обслуживания и расширения дилерской сети. Главная цель — обеспечение населения качественным обслуживанием, снижение и дальнейшее исключение жалоб и отрицательных отзывов.

Дилерские центры, как основные пункты продаж и обслуживания клиентов, являются единственной точкой взаимодействия с потребителем. Не секрет, что не все дилеры добросовестно выполняют свои функции и встречаются случаи предоставления некачественных услуг, что подрывает репутацию компании. Встречаются дилеры, уклоняющиеся от гарантийного обслуживания, либо искажающие информацию о своих обязанностях перед покупателем. Именно поэтому обеспечение официальными дилерами эффективного и качественного обслуживания клиентов — один из приоритетов компании UzAuto Motors.

Для дилеров будет разработан и внедрен единый стандарт обслуживания клиентов, соответствующий международным требованиям. Они будут включать в себя не только выполнение обязательных до- и послепродажных процедур, но и общую культуру поведения персонала, оформления торговых залов, создание удобств для клиентов и так далее.

Более того, со стороны UzAuto Motors разработана система наложения штрафов дилерам, нарушающим стандарты обслуживания и обязательства по гарантийному обслуживанию. Данная система предусматривает штрафы в зависимости от типа нарушения и полное прекращение дилерского соглашения в случае многократных — до четырех раз — нарушений.

Особое внимание будет уделено развитию экспортной дилерской сети UzAuto Motors, в рамках которой компания приглашает к сотрудничеству в сфере продвижения автомобилей Chevrolet на экспортных рынках.

Важным направлением в деятельности дилеров является развитие корпоративных продаж и сервиса в компании. UzAuto Motors сотрудничает с государственными структурами, компаниями и организациями любых форм собственности, отраслевой принадлежности и масштаба. Компания предлагает специальные условия при реализации автомобилей и сервисном обслуживании автопарка корпоративных клиентов. Поэтому дилерам необходимо обеспечить индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту в рамках специальных программ приобретения автомобилей.

Компания UzAuto Motors ставит для себя цель — создать современную дилерскую сеть с качественным обслуживанием. Для компании важно знать о каждом случае нарушения прав покупателей или некачественного обслуживания в дилерских центрах для дальнейшего их исключения. Если возникнут подобные случаи, компания просит обращаться в Telegram-бот, через единый call-центр и по телефону горячей линии: (+998) 78−147−14−14.

Call-центр: (+998) 78−141−77−77.

Telegram-бот: t.me/UzAutomoto_bot

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