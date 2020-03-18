Агентство США по международному развитию (USAID) передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана новую партию комплектов средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением COVID-19, сообщило посольство США в Ташкенте.

В конце февраля Агентство США по уменьшению угрозы (DTRA) передало Узбекистану 600 комплектов СИЗ для поддержки страны в случае возникновения вспышки коронавируса.

Новая партия от USAID включают в себя 10 тысяч перчаток, 10,2 тысячи масок, 1400 изолирующих халатов и 200 защитных очков.

«Данные материалы будут распространены в областных центрах и городах по всему Узбекистану», — отмечается в сообщении.

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм отметил, что USAID и дальше будет поддерживать узбекскую сторону в подготовке и реагировании на COVID-19.

Ранее директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов сообщил, что Узбекистан закупил 3000 тест-систем из России, 1500 — от Всемирной организации здравоохранения и 1500 — от Китая, они используются ежедневно.

Кроме того, из России должны поступить 6000 тест-систем, еще 1500 тестов — от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.