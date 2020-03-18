16 марта в Узбекистане объявлен карантин. И хотя большинство важных структур, включая банки, продолжает работать в прежнем режиме, люди опасаются выходить в общественные места. «Капиталбанк» создал условия для дистанционного решения большинства банковских вопросов.

С 16 марта в усиленном режиме работают контакт-центры «Капиталбанка». Сотрудники готовы помогать удаленно и отвечать на вопросы круглосуточно. Большинством услуг банка можно воспользоваться в приложении Apelsin, не выходя из дома: можно переводить деньги между сумовыми и валютными картами, погашать кредиты, открывать и управлять своими вкладами, продавать и покупать валюту на карты Visa «Капиталбанка».





Через приложение Apelsin (App Store и Play Market) можно оплачивать товары и услуги, а также общаться со специалистами в онлайн-чате. Если пластиковая карта была утеряна, ее можно заблокировать в приложении. Также карту можно разблокировать, но это пока возможно только для карт «Капиталбанка». В ближайшее время «Капиталбанк» запустит сервис оплат по реквизитам и возможность заказывать пластиковые карты онлайн.

Для людей в возрасте управление финансами через мобильное приложение может оказаться в диковинку. Сотрудники контакт-центра готовы провести полный инструктаж по установке и использованию Apelsin.

Телефоны контакт-центров: (+998) 71−200−15−15, (+998) 71−200−45−45.

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