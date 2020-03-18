Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» предлагает своим клиентам карту Visa Infinite, нацеленную на тех, кто ценит совершенство. Карту можно получить в офисах, филиалах и центрах оказания услуг банка или же путем онлайн-заказа.

Visa Infinite считается картой премиального класса с добавленными элементами комфорта и программами лояльности. Посредством этой карты клиент может бесплатно пользоваться такими услугами, как консьерж и посещение лаунж-зон, а также получать скидки при бронировании отелей. Кроме того, держателям карт будет предоставлено много других сервисов, подчеркивающих его индивидуальность.





Стоимость онлайн-заказа карт Visa Infinite равна одному размеру базовой величины — 223 тысячи сумов. А получение через офисы банка обойдется в полтора размера базовой величины — 334,5 тысячи сумов. Минимальный размер депозита — 400 долларов США.

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