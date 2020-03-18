Административная ответственность за нарушение порядка проведения свадеб и семейных мероприятий вводится законом, подписанным президентом Узбекистана 17 марта. Документ опубликован в газете «Народное слово», норма вступит в силу через три месяца.
В Кодекс об административной ответственности статья внесена статья 192−1. Согласно ей, несоблюдение лицом, проводящим свадьбы, семейные торжества, обряды и ритуалы, требований к порядку проведения этих мероприятий повлечет наложение штрафа в 10 базовых расчетных величин (БРВ).
За несоблюдение должностным лицом свадебных домов, кафе и ресторанов требований к порядку проведения свадеб и семейных мероприятий последует штраф в 30 БРВ, а повторное такое правонарушение в течение года — уже в 50 БРВ.
Напомним, с начала года вступил в силу порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов. Согласно ему, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день с 6:00 до 23:00, в них могут принимать участие до 200 человек, на плове — до 250 человек.
На свадьбах не разрешается использовать более трех автомобилей, а при участии в семейном мероприятии 50 и более человек между руководителем свадебного зала, кафе или ресторана и организатором мероприятия должен заключаться договор. Документ запрещает проявление излишества и расточительства в ходе проведения семейных мероприятий. Поминальные мероприятия не должны включать в себя излишние обряды.
Muhammadrasul Usmanov
Правильный закон.
Akmal Shamsiev
Этот закон ограничивает свободу человека и это очень плохо.
Убайдулла Ахроров
Маблағи кўп бойлар жаримани тўлаб, ресторанникини хам тўлаб тўйларини ўтказаверади, декларация расходов, декларация доходов деган тушунчалар хақиқатда ишласа фойдаси кўпроқ бўлар эди деб ўйлайман, айниқса публичний инсонлар ўзини тийиб, ўрнак бўлса яхши бўларди