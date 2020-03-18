Административная ответственность за нарушение порядка проведения свадеб и семейных мероприятий вводится законом, подписанным президентом Узбекистана 17 марта. Документ опубликован в газете «Народное слово», норма вступит в силу через три месяца.

В Кодекс об административной ответственности статья внесена статья 192−1. Согласно ей, несоблюдение лицом, проводящим свадьбы, семейные торжества, обряды и ритуалы, требований к порядку проведения этих мероприятий повлечет наложение штрафа в 10 базовых расчетных величин (БРВ).

За несоблюдение должностным лицом свадебных домов, кафе и ресторанов требований к порядку проведения свадеб и семейных мероприятий последует штраф в 30 БРВ, а повторное такое правонарушение в течение года — уже в 50 БРВ.

Напомним, с начала года вступил в силу порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов. Согласно ему, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день с 6:00 до 23:00, в них могут принимать участие до 200 человек, на плове — до 250 человек.

На свадьбах не разрешается использовать более трех автомобилей, а при участии в семейном мероприятии 50 и более человек между руководителем свадебного зала, кафе или ресторана и организатором мероприятия должен заключаться договор. Документ запрещает проявление излишества и расточительства в ходе проведения семейных мероприятий. Поминальные мероприятия не должны включать в себя излишние обряды.