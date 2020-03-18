Египетская авиакомпания Almasria Universal Airlines 18 марта чартерным рейсом доставила из Шарм-эль-Шейха в Навои 181 гражданина Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Навоийской области и администрации аэропорта. Из-за распространения коронавируса все египетские аэропорты прекращают работу с 19 по 31 марта.

Самолет приземлился в аэропорт Навои, откуда пассажиры были направлены на двухнедельный карантин в санаторий Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) в Карманинском районе.

Под наблюдением 60 врачей находятся 98 мужчин, 83 женщины и 39 детей. До настоящего времени среди них никто не обращался с жалобой на повышенную температуру тела или с другими жалобами.

Содержащиеся на карантине обеспечены питанием и необходимыми санитарно-гигиеническими средствами, отмечается в сообщении хокимията.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Египте по состоянию на 17 марта составляет 196 человек, из которых в 26 случаях наступило полное выздоровление пациентов, 6 человек скончались.