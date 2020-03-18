С 16 марта в Узбекистане из-за коронавируса отменили занятия в образовательных учреждениях, спортивные и культурные мероприятия и празднование Навруза. В общественном транспорте стало заметно меньше пассажиров, на дорогах меньше машин, люди реже посещают кафе и рестораны, некоторые скупают товары первой необходимости.

Между тем, соотечественники в США, Европе и России уже приспособились к карантинным мерам. Некоторые из них живут в принудительной самоизоляции уже несколько недель и находят в уединении немало хорошего. Мы попросили их (и одну гражданку Китая) рассказать о жизни во время коронавируса.

Соединенные Штаты Америки

Джасур Р., Канзас-Сити, штат Миссури. «Предупредительные меры против коронавируса научили лучше планировать время, чтобы уделять внимание и работе, и детям, — они тоже сидят дома. Находим новые способы занятия спортом дома: делаем зарядку, йогу и танцуем».

Иллюстрация: Джасур Р.

«Благодаря социальным сетям не чувствуешь себя социально отдаленным, потому что музеи проводят виртуальные туры, друзья организовывают онлайн-встречи, арт-сообщества проводят много марафонов и даже музыканты ведут фестивали из дома».

Италия

Рано К., Флоренция. «С коронавирусом мы пытаемся ужиться уже четвертую неделю. Конечно, в первые две недели было депрессивно и мрачно: стали закрывать университеты, друзья в панике разъехались, в супермаркетах все скупали».

Фото: Рано К.

«Я довольно неохотно общалась со своей семьей и друзьями из Ташкента. Мне казалось, они не понимают. Но потом, когда мы от безделья и какой-то пустоты дошли до своего предела, на третью неделю я стала забивать свои дни различными занятиями, на которые никогда не хватало времени».

«Например, теперь каждый вечер в зависимости от своего самочувствия я занимаюсь йогой или другим спортом с лучшими тренерами из „Ютуба“. Медитация очень помогла оставаться в настоящем моменте с этими тревогами о будущем, приятными воспоминаниями о прошлом, когда все было нормально. Йога и медитация помогли остаться здесь и сейчас и подумать, как интересно можно разбавить свободное время».

«Наконец-то появилось время попробовать все те рецепты, которые, наверное, копились года четыре на „Фейсбуке“. Вот сейчас моя гордость передо мной лежит: лепешка, которую я вчера сама сделала. Очень ей горжусь».

«Я довольно везучая, у меня до сих пор продолжается учеба в онлайн-режиме. Университет смог это как-то организовать. Поэтому я учусь. Я стала читать и брать экстракурсы и развиваться в той сфере, которую изучаю».

Россия

Фото: Ален И.

Ален И., Санкт-Петербург. «Мы самоизолировались. Когда в Италии резко выросло количество больных, я понял что надо действовать на опережение. Мы спокойно и без паники закупили круп и прочей еды. Не потому, что боялись, что еда исчезнет. Думаю, здесь, как и в Италии, могут ввести карантин. Самый адекватный подход — это самоизоляция. Сейчас я понимаю, что поступил правильно. В городах начинается продуктовая истерика. Позитив пока отметить не можем. Холодно петь с балконов, [как это делают жители Италии]».

Швейцария

Лола И., Шаффхаузен. «Я сейчас в Швейцарии, границу с Германией закрыли вчера. Я как студентка немецкого университета пока еще могу вернуться, но не планирую. В Шаффхаузене всегда тихо, продуктовые магазины открыты».

Фото: Лола И.

«Институт закрыт до конца апреля. Нам пришлют литературу, которую нужно читать дома. Я живу у друга, и мне все равно, где быть. Главное, чтобы был хороший интернет. Я изучаю онлайн-курс программирования и тригонометрию. Если учиться в немецком вузе, то самостоятельное образование должно занимать 75%, а в университете дают только 25%. Поэтому в плане занятости ничего не меняется».

Австралия

Марат Е., Сидней. «Мне пока сложно сказать [о положительной стороне карантина]. Я второй день только сижу в самоизоляции. Пока особых изменений нет. Мебель из IKEA собираю».

Китай

Шиу Х., провинция Хубэй. «Я могла спать весь день — великолепное время для отдыха. Самоизоляция делает людей ленивыми, ничего не хочется делать. Зато это безопасно. Я пыталась изучать санскрит и читала книги».

«У меня также появилась возможность проводить время с родителями. Я не была у них с сентября 2018 года. Во время карантина они все равно уходили на работу, потому что они работают на государство».

Закрытые ворота развлекательного парка. Фото: Шиу Х.