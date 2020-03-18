Мобильный оператор Beeline Uzbekistan с 18 марта открыл для своих абонентов бесплатный доступ к «Газете.uz» и ряду других интернет-СМИ.

«Мы очень хотим, чтобы вы получали оперативную и официальную информацию по вопросам распространения коронавируса COVID-19 из крупных, достоверных источников», — говорится в сообщении компании.

Доступ к следующим сайтам для абонентов Beeline Uzbekistan не тарифицируется, интернет-трафик не расходуется:

Бесплатный доступ осуществляется в рамках определенного набора IP-адресов. В случае изменения IP-адресов ресурсов, по которым предоставляется бесплатный доступ, а также за трафик, не входящий в указанные сайты и приложения (сторонние сервисы и трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями), списание за посещение данных ресурсов будет с интернет-пакета или с основного баланса согласно тарифному плану абонента.

Бесплатный доступ не предоставляется при посещении сайтов и приложений, работающих через прокси-сервера (в т. ч. и VPN).