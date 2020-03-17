Апелляционная инстанция экономического суда Ташкента отказала в удовлетворении жалобы туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала» и оставила в силе решение нижестоящего суда об обязательной оценке имущества турбазы и передаче отчета о стоимости хокимияту Ангрена Ташкентской области, сообщил «Газете.uz» владелец компании Али Тухтаев.

24 января Ахангаранский межрайонный экономический суд Ташкентской области удовлетворил иск прокуратуры Ангрена, согласно которому турбаза обязана за свой счет провести оценку 10 га земельного участка и находящихся там зданий и сооружений, а также предоставить результат оценки хокимияту для дальнейшего изъятия имущества на баланс городской администрации.





О том, что хокимият Ташкентской области намерен изъять турбазу «для общественных и государственных нужд», стало известно в январе 2019 года. В марте владелец «Янгиабада» Али Тухтаев попытался обжаловать решение областной администрации в суде, однако Нурафшанский городской административный суд отказался признавать решение хокима области недействительным. В апреле судебная коллегия апелляционной инстанции Ташкентского областного административного суда также оставила решение без изменений, несмотря на отказ хокимията представить суду «секретное» распоряжение правительства по турбазе.

Турбаза «Янгиабад» подала апелляционную жалобу на решение Ахангаранского межрайонного экономического суда. Заседание должно было пройти 5 марта в апелляционной инстанции экономического суда Ташкентской области, однако в этот день представителям компании сообщили, что рассмотрение дела не состоится из-за отсутствия кворума (необходимое число судей для рассмотрения апелляции), рассказал юрист турбазы Азимжон Рахматов.

По его словам, им сообщили, что Верховный суд должен определить, куда направить дело на рассмотрение — в Ташкентский городской экономический суд или в Сырдарьинский областной экономический суд.

Однако, как выяснилось позже, дело было передано в апелляционную инстанцию экономического суда Ташкента, которая провела заседание 5 марта и указала в протоколе, что сторона истца на процессе не присутствовала, несмотря на уведомление (PDF).

Владелец турбазы Али Тухтаев ознакомился с материалами дела дела только 15 марта, когда государственные исполнители принесли копию решения суда. Юрист турбазы заявил, что по данному вопросу будет подана надзорная жалоба в Верховный суд.

«Мы подадим надзорную жалобу в Верховный суд по этому вопросу. В частности, по грубым нарушениям процессуальных норм… Так как дело передали из одного суда в другой, судья, принявший дело к своему производству, должен был оповестить стороны о дате и времени судебного заседания. Этого оповещения не было», — заявил он.

Юрист также указал, что в материалах дела отсутствует Определение судьи А. Нарзуллаева о принятии дела к производству и назначении даты и времени слушания по делу.





В расписании экономического суда Ташкенте также отсутствует дело о турбазе «Янгиабад».

Обращение к бизнес-омбудсману

Компания подавала надзорную жалобу в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда, чтобы отменить предыдущие решения судов, однако 4 февраля получила отказ.

Директор и учредитель турбазы «Янгиабад» Али Тухтаев написал заявление касательно надзорной жалобы на имя председателя Верховного суда Козимджана Камилова и пока ждет ответа.

Предприниматель также обратился к бизнес-омбудсману с просьбой обратиться в Верховный суд, чтобы отметить определение судьи, которые отказался передавать жалобу в Судебную коллегию по административным делам ВС.