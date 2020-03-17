Компания Samsung запустила выгодную акцию для тех, кто давно планировал купить телевизор. C 5 марта по 30 апреля при покупке телевизора Samsung из акционного списка каждый покупатель получает второй телевизор в подарок.
В акции участвуют две модели телевизоров:
- модель QLED диагональю 65 и 55 дюймов, оснащенный революционной технологией квантовых точек, преобразующих свет в невероятно насыщенные цвета;
- модель UHD TV диагональю 75 дюймов, с мощным UHD 4K-процессором и технологией HDR.
Условия акции:
- при покупке Samsung QLED QE55Q60RAUCCE — в подарок телевизор Samsung UE32N4000;
- при покупке Samsung QLED QE65Q60RAUCCE — в подарок Samsung Smart TV UE32N5300;
- при покупке Samsung UHD TV UE75RU7100UCCE — в подарок Samsung Smart TV UE32N5300.
Для участия в акции достаточно приобрести телевизор Samsung QLED или UHD TV и получить подарок прямо на месте покупки.
Количество подарков ограничено.
Адреса магазинов в Ташкенте:
- технорынок Fleshka (фабрика «Малика»);
- ТК Tashkent Trade Center (рынок «Абу-Сахий»);
- сети MediaPark, GoodZone, Radius, Texnomart.
Технику Samsung также можно найти на всех региональных технорынках Узбекистана.
Подробности акции можно уточнить в точках продаж техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях:
Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan
Instagram: @samsunguzbekistan
На правах рекламы.