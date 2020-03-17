Центральный банк Узбекистана представил ряд мер для смягчения возможных негативных последствий для предпринимателей, связанных с возвратом кредитов, в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Регулятор рекомендует всем коммерческим банкам изучить возможность возврата кредитов предприятиями, у которых наблюдается снижение уровня денежных потоков и задержка сроков реализации проектов.

В их числе — предприятия отраслей туризма и международных грузоперевозок, хозяйствующих субъекты с основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем распространения коронавируса, а также предприятия, на деятельности которых, возможно, негативно отразятся реализуемые меры по профилактике коронавируса.

Исходя из результатов изучения реальных денежных потоков и возможностей клиентов, а также ожидаемых сроков реализации проектов ЦБ рекомендует пересмотреть вопросы внесения изменений в условия кредитного договора о предоставлении льготного периода по выплате основного долга по кредиту до 1 октября 2020 года и продлении конечных сроков платежей, исходя из предоставленного льготного периода.

При этом коммерческие банки могут не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.

«Газета.uz» писала, что из-за отмены туристических поездок иностранных граждан сфера туризм Узбекистана может потерять около 31 млн долларов.