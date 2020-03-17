Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта подписал закон «О переписи населения». Документ принят Законодательной палатой 21 ноября и одобрен Сенатом 28 февраля.

Закон определяет перепись как периодический процесс сбора и обработки персональных данных, определяющих на установленную дату демографические и социально-экономические характеристики населения, проводимый по всему Узбекистана или на его определенных территориях.

Основная цель переписи, согласно документу, — получение достоверной и объективной информации о состоянии и динамике развития структуры населения в Узбекистане, необходимой для определения и реализации приоритетных направлений госполитики в области социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Задачами переписи населения названы:

расширение базы данных по оценке изменений в структуре населения, демографической ситуации в стране в целях разработки мер по укреплению здоровья населения, улучшению условий жизни женщин и детей, оказанию помощи семьям;

подготовка долго-, средне- и краткосрочных прогнозов и программ социально-экономического развития городов и других населенных пунктов, размещения и использования трудовых ресурсов;

проведение текущего учета, расчетов и прогнозирования численности и состава населения в период между переписями населения;

проведение научных исследований по вопросам социально-экономического развития.

Принципами переписи определены периодичность, всеобщность и одномоментность, конфиденциальность персональных данных и другие.

В документе также описаны полномочия государственных органов в области переписи населения, права и обязанности респондентов и переписного персонала.

Законом предусмотрено, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет. Решение о проведении переписи с указанием даты и срока принимается президентом. Предложение о проведении переписи вносится правительством не позднее чем за три года до ее предполагаемой даты.

Программа переписи населения содержит вопросы о возрасте, национальности, владении языками, образовании, жилищных условиях, источниках средств к существованию и другие.

Сбор персональных данных о населении проводится путем опроса респондентов и заполнения переписных листов при обходе жилых и других помещений, в которых они проживают (пребывают), либо в специальных помещениях, предоставляемых для этих целей органами исполнительной власти на местах. Данные также могут собираться с использованием ИКТ.

Опрос респондентов проводится на государственном языке. Респонденты, не владеющие государственным языком, могут опрашиваться на родном языке или свободно выбранном языке общения.

В случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа он заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах, отмечается в законе.

Итоговые данные переписи являются общедоступными для юридических и физических лиц, публикуют в СМИ и размещаются на официальном сайте Госкомстата.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования 17 марта.

Напомним, в феврале прошлого года президент утвердил проведение переписи населения Узбекистана в 2022 году. В последний раз она проводилась в 1989 году.