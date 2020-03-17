Международный паралимпийский комитет отстранил четырех паралимпийцев Узбекистана на четыре года за отдельные нарушения антидопинговых правил.

Результаты допинг-пробы пауэрлифтеров Исмиры Исломовой и Шахзоды Мамадалиевой с чемпионата мира-2018 во Франции показали содержание веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Спортсменки дисквалифицированы с 31 августа 2018 года по 30 августа 2022 года, результаты с мая 2018 года будут аннулированы.

Пауэрлифтер Муслима Нуриддинова также будет отстранена также на четыре года за положительный результат допинг-пробы мирового турнира среди стран Азии и Океании в Японии. Она дисквалифицирована с 30 ноября 2018 года до 29 ноября 2022 года. Кроме того, аннулированы медаль спортсменки, полученная на вышеупомянутом чемпионате, и установленный ею рекорд.

Параатлетка Камолахон Абдуллаева обвинена в использовании допинга на Параазиатских играх в 2018 году. Спортсменку дисквалифицировали с 11 февраля 2019 года по 10 февраля 2023 года и лишили всех медалей, очков, рекордов и призов с октября 2018 года.

Антидопинговый директор Международного паралимпийского комитета Джеймс Склейтер выразил обеспокоенность увеличением числа подобных случаев в Узбекистане. По его словам, комитет продолжит и дальше антидопинговое расследование, «могут быть приняты дальнейшие меры для обеспечения равных условий на соревнованиях».

Комитет напомнил спортсменам об ответственности за вещества, обнаруженные в их пробах. Нарушение антидопинговых правил происходит каждый раз, когда запрещенное вещество обнаруживается в пробе, независимо от того, намеренно или непреднамеренно спортсмен их использовал.