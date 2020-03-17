Возможность выявления коронавируса COVID-19 имеется во всех регионах Узбекистана, заявил на пресс-конференции 17 марта главный санитарный врач страны, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов.

Подразделения агентства имеются во всех регионах, в них есть вирусологические лаборатории (всего таких лабораторий 16), каждая из них оснащена аппаратами и реактивами, способными правильно поставить диагноз.

По данным главного санитарного врача, Узбекистан ранее закупил 3000 тест-систем из России, 1500 — от Всемирной организации здравоохранения и 1500 — от Китая, они используются ежедневно.

Из России должны поступить 6000 тест-систем. Кроме того, поступит 1500 тестов от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщил Бахром Алматов.

Медучреждения оснащены достаточным количеством лекарств, специалисты прошли обучение, заявил главный санитарный врач.

Как рассказал главный государственный санитарный инспектор, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков, до выявления первого случая коронавируса в Ташкенте (15 марта) было проведено 1700 исследований.