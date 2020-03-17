На фоне сообщений о выявлении в Узбекистане коронавируса в интернет-мессенджерах распространяются разные сообщения, которые не соответствуют действительности.

В одном из них сообщается, что ночью «вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23:00 находится нельзя».

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям «Газете.uz» сообщили, что эта информация ложная.

В другом «срочном» сообщении для родителей пишется, что «если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом».

В Министерстве народного образования заявили, что таких указаний какие-либо госорганы не давали.

Еще одно рассылаемое сообщение — о полном контроле коммуникаций граждан, включая отслеживание и запись звонков.

В пресс-службе Кабинета Министров Узбекистана на просьбу «Газеты.uz» прокомментировать отметили:

«Данные сообщения являются не только ложными и выдуманными, но и нелогичными. Просим пользователей социальных сетей не обращать внимание на такие недостоверные и ложные сообщения и не распространять их слепо. В очередной раз напоминаем, что в такое время необходимо основываться только на официальных источниках».

Для распространения официальной информации госорганы создали специальный Telegram-канал Koronavirus Info.

На недавней пресс-конференции премьер-министр Абдулла Арипов напоминал об ответственности за распространение недостоверной информации.

Как уточняет Министерство юстиции, распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66,9 млн сумов до 89,2 млн сумов или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Если это действие совершено по предварительному сговору или группой лиц, либо с использованием средств массовой информации или интернета, предусмотрено лишение свободы от 5 до 8 лет.