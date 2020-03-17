Мир шокирован новейшим штаммом коронавируса — COVID-19. Вирус и борьба с ним войдут в историю, как первая пандемия цифрового века. Хотя этот конкретный штамм, к счастью, имеет более низкий уровень смертности, чем ранние SARS и MERS, он оказался более заразным.

В условиях пандемии информационно-коммуникационные технологии как никогда способствуют осуществлению предупреждения и мониторинга распространения вируса. На примере опыта КНР можно сказать, что применение ИКТ сыграло большую роль в повышении эффективности контроля и локализации вируса. Мобильные приложения и сетевое подключение обеспечили поставку продовольствия в дома сотен миллионов китайцев. Отслеживание состояния здоровья, формирование отчетности и получение консультаций по противодействию вирусу оцифровывалось как никогда.

Компания Huawei при поддержке и координации Министерства информационных технологий и коммуникаций совместно с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения провела ряд встреч для обсуждения применения ИКТ с целью предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане.





На основе договоренностей компанией Huawei были предоставлены на безвозмездной основе две тепловизорные камеры, установленные в зале прилета международного аэропорта Ташкента. Также для поддержки осуществления оперативной связи со штабом при Агентстве будут предоставлены рации для транковой связи и бодикамеры, позволяющие повысить оперативность реагирования специалистов на месте и улучшить контроль над ситуацией в возможных очагах распространения вируса. В дальнейшие планы входит передача и установка систем видеоконференцсвязи для осуществления удаленного соединения с клиниками Китая для обмена опытом и поиска оптимального решения по предотвращению распространения коронавируса в стране.

«Компания Huawei стремится оказывать активную поддержку сфере здравоохранения в условиях пандемии. И на опыте Китая мы можем наблюдать как ИКТ помогли миллионам оставаться на связи, заказывать продовольствие, получать онлайн-консультации, контролировать и анализировать собранные данные. Мы нисколько не умаляем героизм и отверженность врачей и всего медицинского персонала, но именно ИКТ призваны облегчить работу, обеспечить бесперебойность обмена данными и помочь в скорейшем разрешении ситуации», — отметил Лю Цзясин, директор Huawei в Узбекистане.

По словам главного санитарного врача Бахрома Алматова данный жест поддержки со стороны Huawei был как никогда вовремя и к месту.

«Мы благодарим компанию Huawei за проявленную инициативу выделить помощь в лице нашего агентства всему народу Узбекистана. Две тепловизорных камеры уже были настроены в аэропорту Ташкента. Также, мы получили две системы видеоконференцсвязи и при поддержке наших китайских коллег планируем установить дистанционную связь с китайскими клиниками для более эффективного решения вопросов, связанных с распространением коронавируса в Узбекистане», — отметил Бахром Алматов.





Решения и технологии компании Huawei также обеспечили поддержку в непростое время в Китае, в частности, в Ухане. Так, за три дня был реализован проект по развертыванию сети 5G в новом госпитале, который был построен в ускоренном темпе для поддержки жителей Уханя. На базе оборудования Huawei Cloud предоставляются услуги онлайн-обучения для начальных и средних школ, учебных центров и высших учебных заведений. А интеллектуальная рабочая платформа Huawei Cloud WeLink предоставила ряд функций для обеспечения удаленной работы сотрудников многих компаний и учреждения.

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