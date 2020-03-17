Узбекистан занял 114-е место из 186 в Индексе экономической свободы, улучшив свое положение на 26 позиций. Индекс ежегодно составляется фондом Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal. В 2019 году страна была на 140-м месте в этом рейтинге, в 2018 — на 152-м.

По сравнению с прошлым годом уровень экономической свободы в Узбекистане вырос на 3,9 балла и достиг значения 57,2 (за максимум принимаются 100 баллов — это означает идеальные условия для бизнеса). Ближайшими соседями страны по рейтингу стали Камбоджа (113-я строчка) и Никарагуа (115).

Эксперты отмечают, что Узбекистан занимает 26-е место среди 42 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и его общий балл ниже среднего показателя по региону (61,1 балла) и миру (61,6 балла).

При составлении индекса исследователи оценивают 12 факторов, в числе которых — соблюдение прав собственности, судебная эффективность, налоговая нагрузка, свобода в ведении бизнеса, свобода рынка труда, торговли и инвестиций.

Экономики стран распределяются по пяти группам: свободные, которые набрали от 80 до 100 баллов по итогам рассмотрения всех факторов, преимущественно свободные (70−79,9 балла), умеренно свободные (60−69,9), преимущественно несвободные (50−59,9) и репрессивные.

В новом рейтинге Узбекистан остается в группе преимущественно несвободных экономик. До 2017 года страна входила в группу репрессивных режимов. По мнению экспертов, рост ВВП страны ускорился благодаря влиянию реформ, начатым в последние годы.

«Новая „дорожная карта“ реформ правительства включает поддержание макроэкономической стабильности и ускорение перехода от экономики, управляемой государством, к той, в которой рынок играет все более важную роль. Текущие цели развития включают реформирование сельского хозяйства, финансового и банковского секторов и улучшение инвестиционного климата путем сокращения государственного регулирования и обеспечения прав собственности», — говорится в индексе.

Казахстан в рейтинге расположился на 39-м месте, Кыргызстан — на 81-м (оба отнесены к преимущественно свободным экономикам). Таджикистан со 155-й позицией оказался в группе преимущественно несвободных. Туркменистан занял 170-е место (репрессивные экономики).

Индекс возглавляет Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия — на 2-м и 3-м местах. В шестерке лидеров также Австралия (4), Швейцария (5) и Ирландия (6).