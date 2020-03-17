Правительство России приняло решение временно ограничить въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса, сообщило РИА Новости.

Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.

Руководство Европейского Союза планирует ограничить въезд в страны ЕС на 30 дней. При этом президент Франции Эммануэль Макрон еще накануне в телеобращении к нации сообщил, что границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты во вторник, в полдень по местному времени.

С 16 марта для предупреждения распространения коронавируса COVID-19 Узбекистан приостанавил авиационное и автодорожное сообщение с другими государствами. Железнодорожное сообщение будет закрыто спустя три дня от этой даты — за это время должны вернуться поезда, находящиеся в России и других странах.