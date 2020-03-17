Двести двенадцать граждан были доставлены в Наманган вечером в понедельник из Ирана (37 человек) и Латвии (175 человек), сообщило УзА.

Специальный рейс из Тегерана был выполнен грузовым самолетом Министерства обороны, который доставил в Иран гуманитарный груз. Среди прибывших — 14 водителей, застрявших на закрытой ирано-туркменской границе, а также студенты, предприниматели и частные лица.

Рейс из Риги выполнен лайнером Uzbekistan Airways. Разница между прибытием двух самолетов составила 15 минут.

По прибытии пассажиры прошли дезинфекцию, а затем на автобусах были доставлены на 14-дневный карантин в инфекционную больницу Туракурганского района и санаторий в Касансае.

Накануне МИД Узбекистана сообщил, что составляет списки соотечественников и работает над организацией авиарейсов для их выезда на родину. По возвращении их всех будут размещать на двухнедельный карантин.